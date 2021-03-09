Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde bakanlıkça aldıkları bir kararı duyurdu. Karara göre lise öğrencileri 1. dönem olamadıkları sınavlarını 8 Mart itibariyle yüz yüze olacak. Sınavlar başladı, binlerce öğrenci uzaktan eğitim şeklinden gördükleri derslerinden yüz yüze sınavlara giriyor. Sınavlar devam ederken veli ve öğrenciler sınavların biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki Lise sınavları hangi tarihte bitecek 2021?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Sınavlar 8 Mart'ta başladı. Bakanlık, sınavların en fazla 3 hafta içerisinde bitirileceğini duyurdu.

SINAVLARIN İPTAL OLACAĞI İDDİALARI

Sosyal medyada bir çok öğrenci ve veli sınavların yapılmaması gerektiğini söyleyerek iptali yönünde kampanyalar başlattı.

Bakan Selçuk, bağımsız araştırma grubuna yaptırılan çalışmada öğrencilerin yüzde 77'sinin sınavla ilgili iptal istemi olmadığını ifade etti. Selçuk, hem ailelerin hem de öğretmenlerin öğrencilerin sınava girmeleri konusunda hem fikir olduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz." ifadelerini kullandı.