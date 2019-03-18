Lise yaz okulu için geri sayım başladı

YEDİTEPE Üniversitesi ve Kanada Waterloo Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Lise Yaz Okulu', 30 Haziran–12 Temmuz tarihleri arasında, üniversitesinin 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında öğrenciler, iki hafta boyunca öğrenim görmek istedikleri bölümleri tanırken gerçek bir üniversite deneyimi yaşama fırsatı bulacaklar. Lise öğrencilerinin yönelebilecekleri ve merak ettikleri meslekleri tanımalarını, geleceklerine yön verirken doğru karar verebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Lise Yaz Okulu, şirket ziyaretlerinde ise öğrencileri iş ortamıyla tanışacak. Öğrenciler eğitim boyunca çok sayıda branşta spor yapma olanağı bulacak, çeşitli gezilerle sosyal sorumluluk projeleri yapacak.

WATERLOO AKADEMİSYENLERİNDEN İNGİLİZCE DERSİ

Program kapsamında 32 saat seçmeli akademik ders ve 24 saat Kanada Waterloo Üniversitesi akademisyenlerinden interaktif İngilizce dersi alacak olan öğrenciler, üniversitenin yurtlarında konaklayabilecek. Lise Yaz Okulu'na katılacak öğrencilere ayrıca akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekip eşlik edecek.

DHA