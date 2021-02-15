Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman başlayacak 2021?

15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Diğer kademelerde ise yüz yüze eğitim 1 Mart itibariyle başlayacak. Öğrenci ve veliler 9, 10, 11 ve 12. sınıfların lise sınavlarının iptal olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem yüz yüze eğitim köy okullar ve anaokullarında 15 Şubat günü başladı. 12. sınıflar 1 Mart itibariyle okullarında eğitim görecek. Yüz yüze eğitimi seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yapılacak.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Lise sınavlarının iptali yönünde Selçuk, herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak öğrenci ve veliler sosyal medyada sınavların iptali için talepte bulundu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

1. dönem yapılamayan lise sınavları ikinci dönem 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanarak yapılacak.

Gerekli tedbirler alınarak sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavlar, ikinci dönemde yüz yüze yapıldığında öğrenciler 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Öğrenci hareketliliğini azaltmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan öğrenciler tekrar belirlenecek tarihlerde sınav olabilecek.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere bildirilecek.