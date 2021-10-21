Lisede dehşet! Kız öğrenci sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir lisede yaşanan olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; 9. sınıf öğrencisi K.H.D., sınıf arkadaşı F.Y.P'yi sınıfta sırtından bıçaklandı

Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KANTİNDEN BIÇAK ALIP SINIFTA BIÇAKLADI

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.