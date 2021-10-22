Sınıf arkadaşını sırtından bıçaklamıştı! Lisedeki dehşette flaş gelişme

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede kavga sonrası kantine gidip bıçak alan ve sınıfa dönerek arkadaşı F.Y.P'yi bıçaklayan 9. sınıf öğrencisi K.H.D ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Çocuk cerrahi servisine yatışı yapılan F.Y.P'nin tedavisi sürerken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına K.H.D. ise dün akşam Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi.9. sınıf öğrencisi K.H.D., sınıf arkadaşı F.Y.P'yi sınıfta sırtından bıçakladı.

Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lisede dehşet! Kız öğrenci sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı