Okulların son günlerinde, öğrenciler merakla sınıfta kalma durumunun detaylarını araştırıyor. Devamsızlığı fazla olan öğrencilerin endişesi sürüyor. Peki Lisede sınıfta kalma, sınıf tekrarı var mı? 12. sınıf devamsızlıktan kalma kalktı mı? Lisede 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı 2022? İşte detaylar...

LİSEDE SINIFTA KALMA, SINIF TEKRARI VAR MI?

16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erecek. 16 Haziran'da yaz tatiline girecek olan öğrenciler sınıfta kalma durumlarını merak ediyor. Lisede sınıf tekrarı durumu hala devam ediyor.

12. SINIF DEVAMSIZLIKTAN KALMA KALKTI MI? LİSEDE 10 GÜN DEVAMSIZLIK OLURSA SINIFTA KALINIR MI 2022?

Lisede öğrencinin 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalma süreci 9,10,11'inci sınıflar için geçerli olacaktır. 12'nci sınıflar ise bu durumdan muaf tutulacaktır.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanı 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

KAÇ DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar.

KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR?

Lisede karne heyecanı başlarken öğrenciler kaç zayıflarının olduğunun hesabını yapmaya başladı. Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.