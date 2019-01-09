İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Liseli Azad, bıçaklı kavgada öldü

Liseli Azad, bıçaklı kavgada öldü

ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi.

Liseli Azad, bıçaklı kavgada öldü

ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile başka bir okulda eğitim gören öğrenci arasında okul önünde kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli öğrenciyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.