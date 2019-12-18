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  3. Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

Samsun'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Damla Şenol, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu.

Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

DAMLA BULUNDU

Samsun'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Damla Şenol, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu. Damla, ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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