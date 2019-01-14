Liseli genç kız yolun karşısına geçemedi

Olay bugün Muğla- Aydın karayolunun 15'inci kilometresinde saat 07:30 sularında gerçekleşti. Liseli Şeymanur okula gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz'in kullandığı 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. Yere düşen Şeymanur Gölge'yi kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin kaza yerinde öldüğü belirlendi. Gölge'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Mustafa Gediz, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇARPMA ANI ANBEAN KAMERADA

Şeymanur Gölge'ye minibüsün çarpma anı, aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüs sürücüsü Mustafa Gediz'in, kırmızı ışık sarıya dönerken, yaya geçidinde yavaşlamayıp, geçtiği görülüyor. Araç kamerası kaydında ayrıca sürücü Gediz'in, Şeymanur'a çarptıktan sonra "Allah kahretsin" dediği duyuluyor.