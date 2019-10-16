Liseli gencin şüpheli ölümü! Kendini asarak yaşımını sonlandırdı
Denizli Merkezefendi'de bulunan bir ormanlık alanda kendisini ağaca asan, 17 yaşındaki lise öğrencisi Cüneyt S., yaşamına son verdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dolaşanlar, saat 10.00 sıralarında ağaca asılı erkek cesedi gördü.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti.
LİSELİ GENCİN CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Merkezefendi, Denizli, intihar, ceset
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