Liseli gencin şüpheli ölümü! Kendini asarak yaşımını sonlandırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dolaşanlar, saat 10.00 sıralarında ağaca asılı erkek cesedi gördü.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti.

LİSELİ GENCİN CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.