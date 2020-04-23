Liseli gencin Ümraniye Belediyesinden isteği 23 Nisan’da yerine getirildi

Ümraniye Belediyesini arayarak nota sehpası isteyen liseli gencin isteği 23 Nisan'da yerine getirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan genç kız, nota sehpasına kavuşmasının ardından evinin balkonunda kemanı ile "Ölürüm Türkiyem" ve "İstiklal Marşı"nı çaldı.

Ümraniye'de yaşayan lise öğrencisi Sude Yüksel, Ümraniye Belediyesini arayarak keman çaldığını ve nota sehpasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu istek üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, lise öğrencisi Sude Yüksel'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda istediği nota sehpasını kapısına kadar götürdü. Belediyenin hediye ettiği nota sehpasını alan genç kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük mutluluk yaşadı. Kemanı ile "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalan Sude, apartman girişinde de "İstiklal Marşı"nı notalara döktü.

Sude Yüksel, "Belediyemizden böyle bir sehpa talep ettim ve çok teşekkür ediyorum hemen getirdiler. Talebimi karşıladılar, çok sağ olsunlar" dedi.

Kemanıyla seslendirdiği parçalar için de Sude Yüksel, "23 Nisan nedeniyle böyle bir şey yaptık. Eğer beğenilirse çok mutlu olurum. Herkesin 23 Nisan bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA