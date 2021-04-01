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  3. Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı

Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı

Esra Erol'da programının son bölümünde akıl almaz bir olay ekranlara geldi. 44 yaşındaki adam ile kaçan 18 yaşındaki lise öğrencisi canlı yayına bağlandı. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirirken şahsın "Beyza'yı çok seviyorum. Onun için yapmayacak bir şeyim yok" demesi şaşkına çevirdi.

Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı

Esra Erol'da programında her hafta birbirinden ilginç konular işlenmeye devam ediyor. Bu kez kendisinden  26 yaş büyük Savaş Başol'a kaçan 18 yaşındaki Beyza'nın olayı dikkat çekti. 

Aile kızlarının zorla kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Savaş Başol ile Beyza ise mutlu olduklarını söyledi. 

Ailesine Savaş Başol ile evlendiğini söyleyen Beyza herkesi şoke etti. Başol da, "Nefesim bitene kadar Beyza'yı seveceğim. Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" şeklinde konuştu. 

Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı

Kaçırma iddiasının yalan olduğunu söyleyen lise 3. sınıf öğrencisi genç kız "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız" dedi.

Aacılı aile ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez. Tipine bak ya" diye tepki gösterdi. 

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