Liseli öğrencilere tanıtıldı

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı, Mevlana Kız Meslek Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bölüm tanıtımı semineri düzenledi.

Düzce Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem Dursun Çalışan, Öğr. Gör. Gülden Abanoz ve Öğr. Gör. Dr. Filiz Dursun tarafından gerçekleştirilen seminerde; Düzce Meslek Yüksekokulu'nun genel tanıtımı ile Moda Tasarımı programının ders içerikleri ve yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verilerek, derslerde üretilen ürünlerin görselleri misafir öğrencilerle paylaşıldı.

Oldukça verimli geçen seminerde, konuk öğrenciler ve öğretmenler kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaynak: İHA