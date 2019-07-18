Liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 2 yıl 1 ay hapis cezası

PENDİK'te okula giden 14 yaşındaki liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan eski İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ulka'nın cezasında herhangi bir indirime gidilmedi.

'FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN ARAÇ KULLANAN BİR CANA MAL OLMASINA CEZA VERİLMELİDİR'

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Tarık Ulka ve Avukatı Bekir Mushak Kılınç ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve Avukatı İlker Başer katıldı.

Ekrem Mete'nin Avukatı İlker Başer, amaçlarının sanığın ceza alması olmadığını belirterek, "Buradaki amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için araç kullanarak bir cana mal olmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil onu istihdam eden, çalıştıran müdürleri ve insan kaynaklarının sorumluluğu da vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullanan kişiler varsa onlara da caydırıcı olması bakımından sanığa en üst hadden ceza tayin edilmesi talebimiz vardır." dedi.

Söz verilen Ekrem Mete, toplu taşımada yetkili olanların toplu taşıma araçlarını kullananları yeterince denetlemediğini belirterek, "Onların da sorumluluğu vardır" dedi. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ekrem Mete, sanığın cezalandırılmasını istedi.

'PİŞMANIM'

Esas hakkındaki savunması sorulan Tarık Ulka, "Pişmanım. Bende çok üzüntü çektim. İlk defa böyle bir olay meydana geldi" dedi. Son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

ERTELEMESİZ 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme Tarık Ulka'yı, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ehliyetine 6 ay süre ile el konulmasına karar veren mahkeme, cezada da ertelemeye gitmedi.

DHA