Liseliler arasında çıkan kavgada 1 tutuklama

Kırşehir'in Kaman ilçesinde liseliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı.

Kaman ilçesinde liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklayarak yaralayan A.P., (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe meydanında meydana gelen ve kavgaya karıştıkları ileri sürülen E.Ü. (17), Y.T. (16) ve S.D. (16) ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre A.P., (17) sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile 25 Aralık Caddesi üzerinde karşılaşmış, sözlü tartışmanın büyümesi üzerine ise A.Ç.'yi bıçakla yaralamıştı. İlçe merkezinde meydana gelen olay sonrası yaralı A.Ç.'nin Kırşehir Ahi Evran Üniverstiesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA