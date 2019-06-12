Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı

Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri mezuniyeti göbek atarak kutladı.

Necati Özen Lisesi'nden bu yıl 100 öğrenci mezun olurken, okulun kentteki liseleri arasında en çok tercih edilen okullarından bir olduğu öğrenildi. Okulun 2018/2019 öğretim yılı mezunları, okul önünde kep attıktan sonra göbek atarak mezuniyeti kutladılar. Öğrencilerin göbek atmaları ise güzel anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA