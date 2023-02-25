Lisheng Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisheng Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisheng Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisheng Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisheng Liao 29 Nisan 1993 tarihinde Jieyang, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖力生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisheng Liao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lisheng Liao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Lisheng Liao'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lisheng Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisheng Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lisheng Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisheng Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GZ Evergrande

7 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Aralık 2019 yılında GZ Evergrande

22 Mart 2022 yılında SD Taishan

Lisheng Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisheng Liao şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lisheng Liao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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