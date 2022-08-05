Liste şaşırttı! Türkiye'nin en çok döviz alan illeri açıklandı!

BDKK'nın açıkladığı son verilerde Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Liste şaşırttı! Türkiye'nin en çok döviz alan illeri açıklandı!

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu.

Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.

Liste şaşırttı! Türkiye'nin en çok döviz alan illeri açıklandı!

İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER

1- Yozgat

2- Aksaray

3- Kırşehir

4- Kırşehir

5- Gümüşhane

Liste şaşırttı! Türkiye'nin en çok döviz alan illeri açıklandı!

6- Tunceli

7 - Uşak

8- Bayburt

9- Bingöl

10- Sivas

11- Isparta

12- Kütahya

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