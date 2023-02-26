Listowell Amankona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Listowell Amankona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Listowell Amankona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Listowell Amankona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Listowell Amankona 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Listowell Amankona Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Listowell Amankona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 9 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Listowell Amankona'nin Real Tamale United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Listowell Amankona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Listowell Amankona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Listowell Amankona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Listowell Amankona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2021 yılında Real Tamale

Listowell Amankona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Listowell Amankona şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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