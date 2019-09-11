İki takım Litvanya Portekiz maçı karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA Euro - Elemeler ise ekranlardaydı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Litvanya'yı 5-1 mağlup etti.

Litvanya Portekiz maçı özet izle

Litvanya Portekiz maç özeti

Portekiz ile Litvanya EURO 2020 elemelerinde karşı karşıya geldi. Portekiz'in Litvanya'yı kolay geçtiği maçta Ronaldo şov vardı. Ronaldo 4 gol atarak takımını galibiyete taşıdı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Litvanya'yı 5-1 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takımı adına 4 gol atarak milli takımdaki 8. hat-trick'ine imza attı.

EURO 2020 Elemeleri B Grubu maçında Cristiano Ronaldo şov vardı.

Portekiz'in Litvanya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atan Portekizli yıldız, milli takım kariyerinde 93 gole ulaştı. Ronaldo, bu gollerle 40. 'farklı' ülke takımının filelerini havalandırmış oldu.