Litvanya Portekiz maçı özet izle | Litvanya Portekiz maç özeti
AVRUPA Euro - Elemeler kapsamında Litvanya Portekiz maçı oynandı. Spor severler ise Litvanya Portekiz maçı özet izle merak etmekte. İşte Litvanya Portekiz maç özeti...
İki takım Litvanya Portekiz maçı karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA Euro - Elemeler ise ekranlardaydı.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri B Grubu maçında Portekiz deplasmanda Litvanya'yı 5-1 mağlup etti.
Litvanya Portekiz maçı özet izle
Litvanya Portekiz maç özeti
Portekiz ile Litvanya EURO 2020 elemelerinde karşı karşıya geldi. Portekiz'in Litvanya'yı kolay geçtiği maçta Ronaldo şov vardı. Ronaldo 4 gol atarak takımını galibiyete taşıdı.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Litvanya'yı 5-1 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takımı adına 4 gol atarak milli takımdaki 8. hat-trick'ine imza attı.
EURO 2020 Elemeleri B Grubu maçında Cristiano Ronaldo şov vardı.
Portekiz'in Litvanya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atan Portekizli yıldız, milli takım kariyerinde 93 gole ulaştı. Ronaldo, bu gollerle 40. 'farklı' ülke takımının filelerini havalandırmış oldu.
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