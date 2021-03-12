Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ile Polonya, batıdan ise Rusya egemenliğindeki Kaliningrad ile sınır komşusudur.

Litvanya'nın Başkenti?

“Vilnius” şehri Litvanya'nın başkentidir.

Litvanya'nın Para Birimi Nedir?

“Litas”Litvanya'nın para birimidir.

Litvanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Litvanya'nın telefon alan kodu : + 370

Litvanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Litvanya

Litvanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Lithuania

Litvanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lietuva

Litvanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Litvanca

Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?