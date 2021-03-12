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Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Litvanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Litvanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ile Polonya, batıdan ise Rusya egemenliğindeki Kaliningrad ile sınır komşusudur.

Litvanya'nın Başkenti?

“Vilnius” şehri Litvanya'nın başkentidir.

Litvanya'nın Para Birimi Nedir?

“Litas”Litvanya'nın para birimidir.

Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Litvanya'nın telefon alan kodu : + 370

Litvanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Litvanya

Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Lithuania

Litvanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Vilnius

Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lietuva

Litvanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Litvanca

Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?

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