Litvanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Litvanya'nın Bayrağı Nasıldır?
Litvanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Litvanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Litvanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ile Polonya, batıdan ise Rusya egemenliğindeki Kaliningrad ile sınır komşusudur.
Litvanya'nın Başkenti?
“Vilnius” şehri Litvanya'nın başkentidir.
Litvanya'nın Para Birimi Nedir?
“Litas”Litvanya'nın para birimidir.
Litvanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Litvanya'nın telefon alan kodu : + 370
Litvanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Litvanya
Litvanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Vilnius
Litvanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Lithuania
Litvanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Vilnius
Litvanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Vilnius
Litvanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Lietuva
Litvanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Litvanca