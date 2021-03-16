Litvanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Litvanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ile Polonya, batıdan ise Rusya egemenliğindeki Kaliningrad ile sınır komşusudur.

Litvanya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Litvanya 2793471 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 138. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00036 olduğu görülmektedir.

Litvanya'nın Müslüman Nüfus sayısı 3000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Litvanya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Litvanya'nın yüz ölçümü 64990 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Litvanya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2620 km² Karasal Alan : 62680 km²

Litvanya'nın Haritadaki Yeri / Konumu