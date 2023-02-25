Liuyu Duan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liuyu Duan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liuyu Duan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liuyu Duan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liuyu Duan 24 Temmuz 1998 tarihinde Chengdu, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 段刘愚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liuyu Duan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Liuyu Duan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Liuyu Duan'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Liuyu Duan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liuyu Duan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liuyu Duan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liuyu Duan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SD Luneng

Liuyu Duan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liuyu Duan şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Liuyu Duan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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