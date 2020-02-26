Liv Hospital Ankara’nın yeni Genel Müdürü Nazlıhan Alkan oldu

Uzun yıllar MLP Care yönetim ve icra kurul başkanlığında yer alan Nazlıhan Alkan, Liv Hospital Ankara'da genel müdür olarak göreve başladı.

Uzun yıllar MLP Care yönetim ve icra kurul başkanlıkları görevini yapan Nazlıhan Alkan, Liv Hospital Ankara'nın yeni genel müdürü oldu. Liv Hospital Ankara, yönetimdeki değişikliği sağlık muhabirleri ile tanışma kahvaltısında duyurdu. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Aydoğdu, hastanedeki yeni yapılanmadan bahsederek, bundan sonraki süreçlerde basın mensupları ile daha yakından iletişim içerisine girileceğini söyledi. Türkiye'deki genç kadın yönetici sayısının günden güne artarak ilerlemesi açısından bu görevin büyük bir adım olduğunu belirten Aydoğdu, sağlık sektöründe daha dinamik bir yönetim anlayışı olması gerektiğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümünden mezun olan Alkan, daha önce Kocaeli ve Gebze Medical Park Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.

Kaynak: İHA