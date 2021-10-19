Livata ne demek, TDK'ya göre Livata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Livata ne demek? Livata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi livata kelimesi. Peki livata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre livata nedir, livata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİVATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Livata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Livata kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre livata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oğlancılık

