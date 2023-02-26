Liventius Attur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liventius Attur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liventius Attur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liventius Attur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liventius Attur 29 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liventius Attur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Liventius Attur'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liventius Attur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liventius Attur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liventius Attur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liventius Attur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2022 yılında Tamale City

Liventius Attur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liventius Attur şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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