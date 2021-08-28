Liverpool 1-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Dünya futbolunun en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın önemli maçında Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Chelsea, 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının uzatma bölümünde gelişen Liverpool atağında, Chelseali savunma oyuncusu Reece James kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi ve İngiliz futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

45+5. dakikada topun başına geçen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi.

10 kişi kalan rakibine ikinci yarıda büyük bir baskı kuran Liverpool, aradığı golü bulamayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Chelsea, rakibinin ligde sahasındaki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.