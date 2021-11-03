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Liverpool 2-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları 4. maçları ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Liverpool 2-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol ekip Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota ve 21. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla grupta 4'te  4 yapan İngiliz ekibi adını bir üst tura yazdırırken  Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında Serie A devi Milan ile Porto 1-1 berabere kalmıştı.

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