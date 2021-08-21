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  3. Liverpool 2- 0 Burnley | Mane ve Jota attı, Liverpool 3 puana uzandı

Liverpool 2- 0 Burnley | Mane ve Jota attı, Liverpool 3 puana uzandı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde konuk ettiği Burnley'i Diogo Jota ve Mane'nin attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puana uzandı.

Liverpool 2- 0 Burnley | Mane ve Jota attı, Liverpool 3 puana uzandı

Premier Lig'de 2.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Liverpool ile Burnley karşı karşıya geldi. Anfield Road Stadı'nda 528 gün sonra taraftarlarıyla buluşan Liverpool, 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle galibiyete uzandı.

VAN DİJK GELDİ, DERTLER BİTTİ

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

MAÇIN YILDIZI ARNOLD OLDU 

Burnley karşısında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken ve ikinci golün pasını veren Trent Alexander-Arnold, maçın futbolcusu seçildi.

Liverpool, sezona ikide iki yaparak başlarken, Burnley henüz puanla tanışamadı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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