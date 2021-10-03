Liverpool 2-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşılaştı.

Liverpool ile Manchester City'nin kozlarını paylaştığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 59'da Mane ve 76'da Salah kaydederken, mavilerin golleri 69'da Foden ve 81'de Kevin De Bruyne'den geldi.