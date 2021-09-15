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Liverpool 3-2 Milan | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması başladı. İlk hafta mücadelesinde ise iki dünya devi Liverpool ile Milan karşı karşıya geldi. Liverpool, ilk yarıda Salah ile penaltıdan yararlanamasa da maçı 3-2 kazanarak devler ligine galibiyetle başladı.

Liverpool 3-2 Milan | MAÇ SONUCU

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçları ile yeniden başladı. Grup aşamasının ilk hafta maçlarında ise İngiltere ligi devi Liverpool ile İtalya ligi devi Milan karşılaştı. Maçta ilk yarıyı 2-1 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerde 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte grupta 3 puanı alan Liverpool, ilk hafta sonunda grubun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL 3-2 MILAN

Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, sahasında Milan'ı 9. dakikada kendi kalesine Fikayo Tomori, 49. dakikada Muhammed Salah, 69. dakikada Jordan Henderson'ın attığı gollerle 3-2 yendi. Milan'ın gollerini 42. dakikada Ante Rebic ve 44. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Liverpool - Milan Şampiyonlar ligi maçı canlı izle | Exxen Canlı yayın izle linki

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