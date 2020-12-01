Liverpool - Ajax maçı CANLI İZLE LİNKİ
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alan Liverpool - Ajax maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst düzey organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Devler Ligi'nde, haftanın en dikkat çekici mücadeleleri arasında yer alan Liverpool - Ajax maçını, haberimizde tüm detaylarıyla verdik. Gruptaki ilk maçta, Liverpool, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ı 1-0 mağlup etmişti. D Grubunda tek yenilgisini Atalanta karşısında alan Liverpool, 9 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Ajax'ın ise 7 puanı bulunuyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...
ATLETİCO MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5. hafta maçı Liverpool ile Ajax arasında oynanacak. Zorlu mücadele, Anfield Road'da 1 Aralık Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Liverpool - Ajax maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Salı gecesi 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz. Ayrıca, Azerbaycan kanalı olan CBC Sport, Liverpool-Ajax maçını şifresiz olarak izleyicileriyle buluşturacak.
LİVERPOOL - AJAX MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Liverpool ile Ajax arasında oynanan üç Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet ve bir beraberlik aldı.
- Ajax, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool'a sadece 1966/67 sezonunun son 16 turunda konuk olmuş ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak turu geçmeyi başarmıştı (toplam 7-3).
- Avrupa kupalarında bir Hollanda takımına rakip olduğu ilk maçı kaybeden Liverpool (1-5 vs Ajax), Aralık 1966'daki o karşılaşmadan bu yana Hollanda ekiplerine mağlup olmuyor (9G 5B).
- İngiltere temsilcilerine konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Ajax (1G 4B), son ziyaretinde Chelsea ile 4-4 berabere kalmıştı (Kasım 2019).
- Atalanta karşısında Şampiyonlar Ligi gruplarındaki sekiz maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool (7G 1B), Jürgen Klopp yönetiminde üst üste iki mağlubiyeti sadece Kasım 2018'de almıştı.