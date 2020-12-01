Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst düzey organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Devler Ligi'nde, haftanın en dikkat çekici mücadeleleri arasında yer alan Liverpool - Ajax maçını, haberimizde tüm detaylarıyla verdik. Gruptaki ilk maçta, Liverpool, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ı 1-0 mağlup etmişti. D Grubunda tek yenilgisini Atalanta karşısında alan Liverpool, 9 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Ajax'ın ise 7 puanı bulunuyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...

ATLETİCO MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5. hafta maçı Liverpool ile Ajax arasında oynanacak. Zorlu mücadele, Anfield Road'da 1 Aralık Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Liverpool - Ajax maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Salı gecesi 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz. Ayrıca, Azerbaycan kanalı olan CBC Sport, Liverpool-Ajax maçını şifresiz olarak izleyicileriyle buluşturacak.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ