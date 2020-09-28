Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 3. haftasında son şampiyon Liverpool, sahasında Arsenal'i ağırlıyor. İlk iki hafta oynanan maçlarda iki maçlarını da kazanan Liverpool ve Arsenal'in 6 puanı bulunuyor. Sıralamada Arsenal 3. sırayı alırken, Liverpool'da 4. sırada bulunuyor. İki takım bu maçın ardından, 1 Ekim Perşembe günü, Lig Kupası'nda (Carabao Cup) bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Detaylar haberimizde...

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Liverpool ve Arsenal, Anfield Road'da Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Craig Pawson'ın yöneteceği mücadele, 28 Eylül Pazartesi (bugün) saat, 22.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak dev maç, saat 22.00 itibarıyla S Sport kanalından canlı ve naklen yayınlanacak. Liverpool - Arsenal arasındaki mücadele, Anfield'da seyircisiz oynanacak.

İLK 11'LER

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Arsenal: Leno; Luiz, Gabriel, Kolasinac; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Aubameyang, Lacazette

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri