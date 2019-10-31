Liverpool Arsenal maçı özet izle | Liverpool Arsenal maç özeti
İNGİLTERE: EFL Cup - 1/8 Finaller kapsamında Liverpool Arsenal maçı oynandı. SPOR severler ise Liverpool Arsenal maçı özet merak etmekte. İşte Liverpool Arsenal maç özeti...
İki takım Liverpool Arsenal karşı karşıya geldi. Yapılan İNGİLTERE: EFL Cup - 1/8 Finaller ise ekranlardaydı.
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Liverpool Arsenal maçı özet izle
İngiltere Carabao Kupası'nda Liverpool, Arsenal'i konuk etti. Tarihe geçen inanılmaz maçta taraflar sahadan 5-5'lik beraberlikle ayrıldı. İşte Liverpool Arsenal maç özeti...
Liverpool Arsenal maç özeti
Liverpool Arsenal EFL Cup maçı müthiş bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı gollerle 5-5 tamamlanan karşılaşmanın özetini izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Liverpool Arsenal maç özetini izleyebilir…
TUR LİVERPOOL’UN OLDU
Asırlık Liverpool – Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı! 90+4’te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi. Liverpool 5’te 5 yaparken Arsenal’da Ceballos’un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4’le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.
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