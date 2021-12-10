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Liverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni 16. haftada Liverpool ile Aston Villa arasında oynanan mücadele ile sürüyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Liverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

Liverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya geldiği mücadeleyi izlemek isteyenler için Liverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

LİVERPOOL - ASTON VİLLA CANLI İZLE | LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liverpool - Aston Villa maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 18.00'da  Anfield Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem S. Attwel yönetiyor. 

Liverpool - Aston Villa maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI CANLI 

LİVERPOOL - ASTON VİLLA CANLI İZLE  

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE 

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Chamberlain, Salah, Mane.

ASTON VİLLA: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Nakamba, Luiz, Young, Waktins, Ramsey. 

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