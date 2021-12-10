Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Aston Villa maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Aston Villa maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.