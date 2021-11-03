Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları 4. maçları ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

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Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol ekip Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda maçı takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak. LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ? Liverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. liverpoolatletico madridUEFAŞampiyonlar ligiexxen