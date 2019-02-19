Liverpool Bayern Münih maçı için futbolseverler internette arama yapıyor. En son 2007 yılında hazırlık maçı ile karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden galip ayrılan Liverpool, bugün de galibiyet için sahaya çıkmaya hazır. Peki, Liverpool Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki takım arasında 19 Şubat Salı günü Anfield'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'Lİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho (Lovren), Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Thiago, Goretzka, Gnabry, Lewandowski, Coman (Ribery)

BAZI İSTATİSTİKLER

Liverpool ile Bayern Münih arasındaki tek Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eşleşmesi, 1980/81 sezonu yarı finalinde gerçekleşirken; turu atlayan taraf Liverpool oldu (iç shada 0-0 & deplasmanda 1-1).

Bayern Münih, Liverpool deplasmanında çıktığı üç maçta da gol sevinci yaşayamadı.

İç sahada oynadığı son 19 Avrupa maçını kaybetmeyen Liverpool (14G 5B), son yenilgisini Ekim 2014'te Real Madrid'den aldı (0-3). Bu, İngiliz ekibinin Eylül 1974-Aralık 1991 arasındaki 40 maçlık süreçten bu yana en uzun yenilmezlik serisi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilgi yüzü görmeyen beş takımdan biri olan Bayern Münih (Ajax, Barcelona, Lyon ve Porto ile birlikte), son dokuz sezonun yedisinde yarı final oynamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında çıktığı son sekiz maçı kaybetmeyen Bayern Münih (6G 2B), son yenilgisini Eylül 2017'de PSG'den aldı (0-3). Bayern'in dış sahada daha uzun sadece bir yenilmezlik serisi var (Ekim 2012-Nisan 2014 arasında 10 maç).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla net gol pozisyonuna giren takım Bayern Münih (21).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Bayern Münih (8), bu gollerin beşini korner organizasyonlarıyla attı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla net gol pozisyonu kaçıran oyuncu olan Sadio Mane (6), geçen sezon grup aşamasından sonraki yedi eleme maçında yedi gol kaydetmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olan (8) ve üst üste dört maçtır rakip fileleri havalandıran Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu turnuvada aynı sezonda beş maçlık seri yakalayamadı.

Bayern Münih kadrosunda yer alan dört oyuncu, Şampiyonlar Ligi kariyerlerindeki 50. maça çıkmaya hazırlanıyor (Thiago Alcantara, Mats Hummels, Javi Martinez ve James Rodriguez).