Şampiyonlar Ligi çeyrek final: Liverpool- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Benfica'yı 3-1 yenen Liverpool rakibini rövanş mücadelesinde konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Liverpool- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

LİVERPOOL- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Liverpool- Benfica arasında oynanacak olan maç 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Liverpool'da bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç, Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

Exxen platformundan ekranlara gelecek olan müsabakayı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Gözbüyük'ün yardımcılıklarını Joost van Zuilen , Johan Balder yapacak.

LİVERPOOL- BENFİCA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool- Benfica arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası rövanş maçı CBC Sport ve Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı olarak ekranlara gelecek.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.