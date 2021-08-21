Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Lig'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Liverpool, Burnley'i ağırlayacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Burnley, Liverpool karşısında 3 puan arayacak, Liverpool ise ikinci hafta maçından da 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Maçı izlemek isteyenler Liverpool - Burnley maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI CANLI İZLE

Liverpool ile Burnley arasında oynanacak olan İngiltere Premier Lig, ikinci hafta maçı 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Anfield stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından yayınlanacak.

Öte yandan S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI S SPORT CANLI YAIN İZLE LİNKİ

Liverpool - Burnley maçı, S Sport kanalından izlenebilmektedir. Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI S SPORT CANLI YAIN İZLE LİNKİ