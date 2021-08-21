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Liverpool - Burnley maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde Burnley'i konuk edecek. Maçı izlemek isteyenler Liverpool - Burnley maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

Liverpool - Burnley maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki

Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Lig'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Liverpool, Burnley'i ağırlayacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Burnley, Liverpool karşısında 3 puan arayacak, Liverpool ise ikinci hafta maçından da 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Maçı izlemek isteyenler Liverpool - Burnley maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. 

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI CANLI İZLE 

Liverpool ile Burnley arasında oynanacak olan İngiltere Premier Lig, ikinci hafta maçı 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü  Anfield stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından  yayınlanacak.

Öte yandan S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI S SPORT CANLI YAIN İZLE LİNKİ 

Liverpool - Burnley maçı, S Sport  kanalından izlenebilmektedir. Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan maçı  canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO,  Tivibu Go,  BluTV,  F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI S SPORT CANLI YAIN İZLE LİNKİ 

Tayfun Altuntaş
Editör
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