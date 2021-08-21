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Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde Burnley'i konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Lig'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Liverpool, Burnley'i ağırlayacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Burnley, Liverpool karşısında 3 puan arayacak, Liverpool ise ikinci hafta maçından da 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Peki Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? 

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool ile Burnley arasında oynanacak olan İngiltere Premier Lig, ikinci hafta maçı 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü  Anfield stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Öte yandan S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - BURNLEY MUHTEMEL İLK 11

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane

Burnley:  Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Rodriguez

Tayfun Altuntaş
Editör
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