Liverpool - Chelsea: 0-1 (İLK YARI)
LİVERPOOL: Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah
STAT: Beşiktaş Park
HAKEMLER: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill
LİVERPOOL: Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah
CHELSEA: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud
GOLLER: Dk. 36 Giroud (Chelsea)
İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ilk yarısı, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Chelsea'nin golü 36'ncı dakikada Giroud'dan geldi.
5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Liverpool atağında Henderson ortaladı, Mane'nin röveşatası savunmaya çarparak kornere gitti.
11'inci dakikada ceza sahası dışından Pedro'nun sol ayakla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
13'üncü dakikada Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Mane kafayı vurdu. Yerden seken top üstten dışarı gitti.
16'ncı dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda top kaleci Kepa'da kaldı.
22'nci dakikada Giroud ile yaptığı ver-kaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
36'ncı dakikada Chelsea öne geçti. Kante'nin pasıyla topla buluşan Pulusic, savunma arkasına sarkan Giroud'u gördü. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Giroud'un vuruşunda top kaleci Adrian'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
40'ıncı dakikada sol çaprazda topla buluşan Pulisic, ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçirdi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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