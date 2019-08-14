Liverpool-Chelsea maçı canlı anlatım! PENALTILAR 7-6

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği mücadele 3-3 devam ediyor.

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CANLI ANLATIM

121+5' Ve maçın sonucu artık belli. Maç sona erdi.

121' Tammy Abraham (Chelsea) penaltı vuruşunu kullanıyor. Oyuncu topu yerden kalenin ortasına gönderiyor, ancak kaleci Adrian hiçbir yere hareketlenmiyor ve kolay bir kurtarış yapıyor.

121' Mohamed Salah (Liverpool) topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek penaltıdan golü buluyor. Top sol alt köşeden ağlarla buluşuyor.

121' Ve gol! Penaltı vuruşundan yararlanan oyuncu Mohamed Salah (Liverpool).

121' Gol! Emerson (Chelsea) topa doğru geliyor, durup bekliyor ve kaleci Adrian hareketlenince topu yerden kalenin tam ortasından ağlara gönderiyor.

121' Penaltı vuruşunun sonucunda top ağlara gidiyor. Golü atan oyuncu Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

121' Mason Mount (Chelsea) penaltıdan sol üst köşeye yaptığı isabetli vuruşla kaleciyi çaresiz bırakıyor.

121' Gol! Kepa Arrizabalaga, Divock Origi (Liverpool) tarafından kullanılan penaltıda topa dokunmayı başarıyor, ancak topun sol alt köşeden ağlarla buluşmasına engel olamıyor.

121' Gol! Ross Barkley (Chelsea) topu sağ direğin içine doğru gönderiyor ve kaleci Adrian uzanmasına rağmen topa yetişemiyor.

121' Fabinho (Liverpool) kaleciye hiç şans tanımıyor ve sağ direğin dibine doğru yerden yaptığı vuruşla penaltıyı gole çeviriyor.

121' Jorginho (Chelsea) sol direğe doğru yerden yaptığı güzel vuruşla penaltıyı gole çeviriyor.

121' Gol! Roberto Firmino (Liverpool) topa doğru geliyor, durup bekliyor ve kaleci Kepa Arrizabalaga hareketlenince topu sol alt köşeden ağlara gönderiyor.

121' Penaltılar şimdi başlıyor. Hem oyuncular hem de kaleciler için kader anı. Neler olacağını az sonra göreceğiz.

120+1' Stephanie Frappart uzamaları sonlandıran düdüğü çalmasına rağmen maçı kazanan hala belirsizliğini koruyor. Maçı kazanan takım penaltılar sonucu belirlenecek.

118' Mason Mount (Chelsea) ceza sahasının hemen dışında yerden kendisine gönderilen pası alıyor ve güzel bir vuruşla topu sağ alt köşeye gönderiyor. Adrian harika bir refleksle bu şutu engelliyor. Güzel bir kalecilik örneği.

117' Ceza sahasında bekleyen oyunculardan hiçbirisi Emerson (Chelsea) tarafından gönderilen pasta topla buluşamıyor. Oyuncunun bir dahaki sefere daha isabetli bir vuruş yapması gerekiyor.

115' Mason Mount (Chelsea) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak top rakip defans tarafından uzaklaştırılıyor.

115' Her türlü tehlikeye hazırlıklı bekleyen defans, Emerson (Chelsea) tarafından yapılan tehlikeli ortada topu uzaklaştırıyor. Top dışarıda. Chelsea lehine köşe vuruşu kararı verildi.

114' Güzel bir takım oyunu sonucunda Pedro (Chelsea) ceza alanı kenarında topla buluşuyor, ancak oyuncu topu az farkla sağdan dışarı gönderiyor.

113' Mason Mount (Chelsea) ceza sahasının hemen dışında yerden kendisine gönderilen pası alıyor ve güzel bir vuruşla topu sağ üst köşeye gönderiyor. Adrian harika bir refleksle bu şutu engelliyor. Güzel bir kalecilik örneği.

110' Virgil van Dijk (Liverpool) rakibini açıkça çekti ve hakem faulü çaldı.

107' Trent Alexander-Arnold (Liverpool) yaprığı hareketten dolayı hakem tarafından uyarılıyor.

107' Trent Alexander-Arnold (Liverpool) yaptığı müdahaleyle rakibini düşürüyor ve Stephanie Frappart düdüğünü çalarak faulü belirliyor.

106' Hakem düdüğünü çaldı ve ikinci uzatma devresi başladı.

105+3' İlk uzatma devresi sona erdi.

105+2' Trent Alexander-Arnold (Liverpool) köşe vuruşundan iyi bir orta yapamadı. Top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıkıyor.

105+1' Divock Origi (Liverpool) ceza sahasına tehlike yaratacak cinsten bir orta yapıyor, ancak rakip defans araya giriyor.

105' Uzatma olarak en az 2 dakika daha oynanacak.

104' Takım arkadaşının isabetli pasını kontrol eden Tammy Abraham (Chelsea) ceza sahası içinden bekletmeden şutunu çekiyor. Ancak oyuncunun isabetsiz vuruşunda top soldan dışarı gidiyor.

103' Oyuncu değişikliği. Divock Origi hakemden işareti aldı ve Sadio Mane (Liverpool) oyundan çıkarken oyun alanına giriyor.

102' Mason Mount (Chelsea) açık bir faul yapıyor ve bu faulü gören Stephanie Frappart düdüğünü çalmakta tereddüt etmiyor.

101' Bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Ross Barkley (Chelsea) oyuna Mateo Kovacic yerine giriyor.

101' Penaltı vuruşunun sonucunda top ağlara gidiyor. Golü atan oyuncu Jorginho (Chelsea).

100' Jorginho (Chelsea) penaltı vuruşunu kullanmak üzere ceza alanına doğru ilerliyor.

99' Adrian (Liverpool) tarafından düşürülen rakip oyuncu hiddetle ayağa kalkıyor. Stephanie Frappart oyuncunun kayarak yaptığı müdahaleyi görüyor ve faulü çalıyor. Hakem hızı karar veriyor ve penaltı noktasını gösteriyor. Chelsea büyük bir gol fırsatı yakalıyor.

98' Tammy Abraham (Chelsea) güzel bir dokunuşla ceza sahası içinde topla buluşuyor. Oyuncu yerden sağ direğe doğru vuruşunu yapıyor. Kaleci yerden uzanarak bu topu çıkartıyor.

98' Cesar Azpilicueta (Chelsea) ceza sahası içine pasını gönderemiyor. Top rakip tarafından kesiliyor.

95' Gol! Sadio Mane (Liverpool) topu ağlara gönderen oyuncu.

92' Joe Gomez (Liverpool) pozisyonunu alıyor ve ceza alanı çizgisi civarından kalenin sol tarafına vuruşunu yapıyor, ancak Kepa Arrizabalaga rahat bir kurtarış yapıyor.

91' Jurgen Klopp oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Andrew Robertson yerine Trent Alexander-Arnold (Liverpool) oyuna giriyor.

91' Hakem Stephanie Frappart uzatmaların ilk devresini bitiriyor.

90+3' İkinci yarı az önce bitti.

90+3' Jordan Henderson (Liverpool) duran toptan ceza sahasına orta yapıyor, ancak top uzaklaştırılıyor.

90+1' Mateo Kovacic (Chelsea) yaptığı hareketin kurallara aykırı olduğunu biliyor olmalı. Oyuncunun yaptığı bu dikkatsiz müdahalenin ardından Stephanie Frappart düdüğünü çalıyor.

90' 2 ek süre uzatma olarak oynanacak.

90' Köşe vuruşunda topa kimse dokunamıyor ve Kurt Zouma (Chelsea) arka direkte sert bir kafa vuruşu yapıyor, top üstten dışarı gidiyor.

90' Mason Mount (Chelsea) köşe vuruşundan ceza sahasına orta yapacak.

90' N'Golo Kante (Chelsea) tarafından çekilen sert şut kendisini feda ederek topun önüne atlayan defans oyuncusu tarafından engellendi. Top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıkıyor. Chelsea köşe vuruşu kazanıyor.

89' Emerson (Chelsea) ceza alanına havadan güzel bir orta yapıyor. Ancak hazırlıklı olan rakip defans oyuncuları topu uzaklaştırıyor.

85' Stephanie Frappart yaptığı sert müdahaleden dolayı sarı kartını Jordan Henderson (Liverpool) için kullanıyor.

85 'Frank Lampard bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Fikayo Tomori (Chelsea), Andreas Christensen yerine oyuna giriyor.

84' Goool! Hayır, gol ofsayttan dolayı iptal edildi. Mason Mount (Chelsea) bu karara itiraz ediyor, ancak yardımcı hakem pozisyondan emin.

82' Çok önemli bir gol fırsatı! Pedro (Chelsea) ceza sahasına hareketlenerek gönderilen güzel pasta topu kontrol ediyor ve şutunu çekiyor, ancak bu şutu rakip defans oyuncusu kayarak engelliyor.

81' Mohamed Salah (Liverpool) korneri kullanıyor, ancak her an tetikte olan rakip defans topu uzaklaştırıyor.

81' Mohamed Salah (Liverpool) serbest vuruşu kullanıyor ve top barajda kalıyor. Top oyun alanını sınırlayan çizgileri terk etti. Liverpool köşe vuruşundan golü bulmaya çalışacak.

79' Orta hakem Stephanie Frappart verdiği kararlar konusunda itiraz kabul etmiyor. Cesar Azpilicueta (Chelsea) itirazlarından dolayı sarı kart görüyor.

78' Jordan Henderson (Liverpool) ceza sahasına orta yapıyor. Ancak, rakip defans topu uzaklaştırarak tehlikeyi engelliyor.

77' Jordan Henderson (Liverpool) korneri kullanıyor, ancak takım arkadaşlarından hiçbirisini bulamıyor.

76' Virgil van Dijk (Liverpool) seken topa yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeye gönderiyor, fakat Kepa Arrizabalaga güzel bir reaksiyonla bu güzel şutu çeliyor ve top direkten geri geliyor. Harika bir kalecilik örneği!

75' Mohamed Salah (Liverpool) kendisine gönderilen akıl dolu pası kontrol ediyor ve orta mesafeden şutunu çekiyor. Top sağ alt köşeden ağlara gidecekmiş gibi görünüyor, ancak Kepa Arrizabalaga harika bir kurtarış yapıyor.

74' Frank Lampard takımının oyun planında bir takım değişiklikler yapmaya karar veriyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Christian Pulisic sahayı terk ederken Mason Mount (Chelsea) oyuna giriyor.

74' Oyuncu değişikliği zamanı. Tammy Abraham, Olivier Giroud (Chelsea) yerine oyunda.

73' Christian Pulisic (Chelsea) ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak oyuncunun bu şutu engelleniyor.

71' Christian Pulisic (Chelsea) hareketlendiğinde yardımcı hakem çoktan bayrağını kaldırmıştı bile.

65' Christian Pulisic (Chelsea) topu köşe vuruşu için köşe gönderinin yanına koyuyor. Oyuncu topu ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncuların kafa vuruşuyla uzaklaştırılıyor.

64' Hakem oyuncu değişikliğinin yapılmasını istiyor. James Milner oyun alanını terk ederken Georginio Wijnaldum (Liverpool) oyuna giriyor.

63' Christian Pulisic (Chelsea) tarafından kullanılan korner rakip defans tarafından uzaklaştırıldı.

62' Christian Pulisic (Chelsea) topu aradan gönderemiyor ve atak kesiliyor. Chelsea köşe vuruşunu kullanacak.

60' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor, zira Olivier Giroud (Chelsea) ofsayt tuzağına düşüyor.

60' Christian Pulisic (Chelsea) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak biraz fazla sert bir vuruş yapıyor ve takım arkadaşlarından hiçbirisi topla buluşamıyor.

59' Emerson (Chelsea) ceza sahasına çok güzel bir orta yapıyor. Rakip defans topu güvenli bölgeye uzaklaştırmayı başarıyor. Top oyun alanını terk ediyor. Chelsea köşe vuruşu kullanacak.

54' Mohamed Salah (Liverpool) kendisine müdahale etmek isteyen oyuncudan sıyrılıyor, ancak takım arkadaşına doğru yerden pas gönderemiyor.

52' Jordan Henderson (Liverpool) ceza sahası çizgisi civarında kendisine gönderilen pasla buluşuyor, kafasını kaldırıp vuruşunu yapıyor. Top kalenin ortasına doğru gidiyor, ancak hazırlıklı olan kaleci Kepa Arrizabalaga sayesinde skor değişmiyor.

51' Olivier Giroud (Chelsea) ceza sahasına giriyor ve olağanüstü bir şut çıkartıyor, ancak şanssız oyuncunu vuruşunda top sol direğin yanından az farkla dışarı gidiyor.

50' Fabinho (Liverpool) takım arkadaşının isabetli pasında ceza sahası kenarında topla buluşuyor ve tehlikeli bir vuruş yapıyor. Ancak oyuncunun vuruşunda top çok az farkla sağ direğin dibinden dışarı gidiyor.

48' Gol! Roberto Firmino gönderdiği pasla topu Sadio Mane (Liverpool) ile buluşturuyor ve oyuncu boş kaleye topu kolaylıkla gönderiyor. 1:1.

47' Emerson (Chelsea) pek de önemli olmayan bir faul yapıyor ve rakibin atağını durduruyor. Hakem bir dahaki sefere sarı kart göstereceğini söyleyerek oyuncuyu uyarıyor.

46' İkinci yarıda oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Jurgen Klopp, Alex Oxlade-Chamberlain tarafından ortaya konan performanstan memnun kalmıyor. Roberto Firmino (Liverpool) oyuna giriyor.

46' Hakem Stephanie Frappart düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıyı başlatıyor.

45+2' Karşılaşmanın ilk yarısı az önce bitti.

45+1' Christian Pulisic (Chelsea) hücumdayken bir faul yapıyor ve hakem Stephanie Frappart hemen serbest vuruşu veriyor.

45' Dördüncü hakem 1 dakikalık uzatma gösteriyor.

44' Mohamed Salah (Liverpool) yapılan ortayla ceza sahasının kenarında buluşuyor ve kaleye şut çekiyor. Oyuncunun bu vuruşunda top defans oyuncularından birisi tarafından engelleniyor.

43' Jorginho (Chelsea) seken topa ceza alanının çizgisinden vole vuruyor, ancak top üstten dışarı çıkıyor.

42' Christian Pulisic (Chelsea) korneri kullanıyor, ancak rakip defans topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

41' Yardımcı hake bayrağını kaldırıyor ve orta hakem düdüğünü çalıyor. Christian Pulisic (Chelsea) topu ağlara gönderiyor, ancak ofsayt kararı çıkıyor.

40' Christian Pulisic (Chelsea) golü atmayı başarıyor!

38' Olivier Giroud (Chelsea) yapılan sert müdahalenin ardından yerde yatıyor. İlk yardım ekibi olay yerine doğru ilerliyor.

36' Olağanüstü bir takım oyunu ve harika bir gol! Christian Pulisic tarafından topun gönderildiği yerde boşta kalan Olivier Giroud (Chelsea) hata yapmıyor ve sağ alt köşeye yaptığı vuruşla golü atıyor. 0:1.

36' Christian Pulisic (Chelsea) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak rakip defans topu rahatça uzaklaştırıyor.

34' Sahanın kenarından ceza sahasına yapılan orta hedefini bulmuyor. Bu pozisyondan sonuç alabilmek için Emerson (Chelsea) daha isabetli bir vuruş yapmalıydı.

33' N'Golo Kante (Chelsea) topu ceza sahası içindeki arkadaşlarıyla buluşturamıyor ve pas rakip tarafından engelleniyor.

30' Sadio Mane (Liverpool) köşe vuruşunda defans oyuncularından daha yükseğe çıkıyor ve kafa vuruşuyla topu sağ alt köşeye doğru gönderiyor. Ancak bu uzun mesafeli kafa vuruşu yeterince sert değil ve kaleci rahat bir kurtarış yapıyor.

29' Korner. James Milner (Liverpool) vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor.

29' Virgil van Dijk (Liverpool) tarafından penaltı noktası civarından yapılan kafa vuruşu çok az farkla üstten dışarı gidiyor. Sonuç olarak bu köşe vuruşunun ardından da skor değişmiyor.

28' Korner. James Milner (Liverpool) şimdi ceza sahasına tehlike yaratacak bir orta yapmaya çalışacak.

28' Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) ceza sahasına orta yapıyor ve bir takım arkadaşını bulmaya çalışıyor, ancak defans oyuncuları tehlikenin büyümesini engelliyor.

27' Christian Pulisic (Chelsea) tarafından gönderilen pas sahada kimsenin bulunmadığı bir bölgeye gidiyor ve organizasyon sona eriyor.

27' Christian Pulisic (Chelsea) tarafından gönderilen pas sahada kimsenin bulunmadığı bir bölgeye gidiyor ve organizasyon sona eriyor.

24' Seken topla ceza sahası çizgisinde boştaki Olivier Giroud (Chelsea) buluşuyor. Oyuncu şut çekmek için hazırlanıyor, ancak vuruştan önce kayıyor ve top farklı bir şekilde soldan dışarı gidiyor.

22' Pedro (Chelsea) kendisine güzel bir pozisyon hazırlıyor ve yakın mesafeden çektiği şutla şansını deniyor, ancak top üst direkten dönüyor.

21' Yerden gönderilen güzel pası Pedro (Chelsea) kontrol ediyor. Ancak, dikkatli rakip defans oyuncuları topu uzaklaştırıyor.

20' Olivier Giroud (Chelsea) elinden geleni yaparak ceza sahası içine gönderilen topu kontrol etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

19' Joel Matip (Liverpool) uzun bir pas atıyor, ancak bu pas takım arkadaşlarına ulaşacak kadar güçlü olmadığından rakip defans oyuncuları topu kontrol ediyor.

17' Olivier Giroud (Chelsea) topla buluşuyor ve ceza sahası çizgisinden şutunu çekiyor, ancak bu sert vuruş sonucunda top farklı bir şekilde sağdan dışarı gidiyor.

16' Kepa Arrizabalaga zamanında bir reaksiyonla Mohamed Salah (Liverpool) tarafından çekilen şutu çıkartıyor. Oyuncu kendisine gönderilen topu kontrol ettikten sonra sol alt köşeye vuruşunu yapıyor, ancak kaleciyi geçemiyor.

15' James Milner (Liverpool) ceza sahasındaki takım arkadaşlarından birisine kafa vuruşu için pozisyon hazırlamak istedi, ancak başarısız oldu. Oyuncu kötü bir vuruş yaptı ve orta hedefini bulmadı.

13'



James Milner (Liverpool) köşe vuruşundan topu ceza alanı içine gönderiyor, ancak defans oyuncularından birisi erken davranarak bu topu kafayla çıkartıyor.

13' Jordan Henderson (Liverpool) tarafından ceza sahasına havadan yapılan orta başarısız oluyor ve rakip defans topa sahip oluyor. Yardımcı hakemin kararı doğru ve Liverpool köşe vuruşu kullanacak.

11' Pedro (Chelsea) ceza sahası çizgisindeki boşluğa doğru ilerliyor ve falsolu bir şut gönderiyor, ancak top soldan dışarı gidiyor.

9' Fabinho (Liverpool) pası kontrol ediyor ve orta mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı vuruşla şansını deniyor, ancak buna hazırlıklı olan Kepa Arrizabalaga kolay bir kurtarış yapıyor.

9' Mohamed Salah (Liverpool) ceza sahasına havadan bir orta yapıyor. Ancak rakip defans oyuncuları bu ortayı zorlanmadan uzaklaştırıyor.

6' Mohamed Salah (Liverpool) köşe vuruşunu kullanıyor ve ceza sahasına orta yapıyor, ancak buna hazırlıklı olan rakip defans topu kolayca uzaklaştırıyor.

4' Sadio Mane (Liverpool) yapılan ortada topla buluşuyor ve kaleye doğru vuruşunu yapıyor, ancak defans oyuncularından birisi topu uzaklaştırıyor. Top dışarıda. Liverpool köşe vuruşu kazanıyor.

4' Virgil van Dijk (Liverpool) topa eliyle dokunuyor.

2' Christian Pulisic (Chelsea) kendisine gönderilen güzel pası kontrol ederek önemli bir pozisyona girmek üzereydi. Ancak rakip defans oyuncuları tam zamanında araya girerek pozisyonun oluşmasını engelledi.

1' Olivier Giroud (Chelsea) rakibi ile giriştiği top kapma mücadelesinde faul yapıyor.

1' Artık her şey hazır ve günün maçı başlıyor.

Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Liverpool başlama vuruşunu yapacak olan taraf

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Beşiktaş Park

SAAT: 22.00

HAKEM: Stephanie Frappart

YAYIN: Bein Sports Haber

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

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