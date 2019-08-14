Liverpool-Chelsea maçı canlı anlatım! SON DURUM 0-1

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği mücadele 0-0 devam ediyor.

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CANLI ANLATIM

42' Christian Pulisic (Chelsea) korneri kullanıyor, ancak rakip defans topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

41' Yardımcı hake bayrağını kaldırıyor ve orta hakem düdüğünü çalıyor. Christian Pulisic (Chelsea) topu ağlara gönderiyor, ancak ofsayt kararı çıkıyor.

40' Christian Pulisic (Chelsea) golü atmayı başarıyor!

38' Olivier Giroud (Chelsea) yapılan sert müdahalenin ardından yerde yatıyor. İlk yardım ekibi olay yerine doğru ilerliyor.

36' Olağanüstü bir takım oyunu ve harika bir gol! Christian Pulisic tarafından topun gönderildiği yerde boşta kalan Olivier Giroud (Chelsea) hata yapmıyor ve sağ alt köşeye yaptığı vuruşla golü atıyor. 0:1.

36' Christian Pulisic (Chelsea) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak rakip defans topu rahatça uzaklaştırıyor.

34' Sahanın kenarından ceza sahasına yapılan orta hedefini bulmuyor. Bu pozisyondan sonuç alabilmek için Emerson (Chelsea) daha isabetli bir vuruş yapmalıydı.

33' N'Golo Kante (Chelsea) topu ceza sahası içindeki arkadaşlarıyla buluşturamıyor ve pas rakip tarafından engelleniyor.

30' Sadio Mane (Liverpool) köşe vuruşunda defans oyuncularından daha yükseğe çıkıyor ve kafa vuruşuyla topu sağ alt köşeye doğru gönderiyor. Ancak bu uzun mesafeli kafa vuruşu yeterince sert değil ve kaleci rahat bir kurtarış yapıyor.

29' Korner. James Milner (Liverpool) vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor.

29' Virgil van Dijk (Liverpool) tarafından penaltı noktası civarından yapılan kafa vuruşu çok az farkla üstten dışarı gidiyor. Sonuç olarak bu köşe vuruşunun ardından da skor değişmiyor.

28' Korner. James Milner (Liverpool) şimdi ceza sahasına tehlike yaratacak bir orta yapmaya çalışacak.

28' Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) ceza sahasına orta yapıyor ve bir takım arkadaşını bulmaya çalışıyor, ancak defans oyuncuları tehlikenin büyümesini engelliyor.

27' Christian Pulisic (Chelsea) tarafından gönderilen pas sahada kimsenin bulunmadığı bir bölgeye gidiyor ve organizasyon sona eriyor.

27' Christian Pulisic (Chelsea) tarafından gönderilen pas sahada kimsenin bulunmadığı bir bölgeye gidiyor ve organizasyon sona eriyor.

24' Seken topla ceza sahası çizgisinde boştaki Olivier Giroud (Chelsea) buluşuyor. Oyuncu şut çekmek için hazırlanıyor, ancak vuruştan önce kayıyor ve top farklı bir şekilde soldan dışarı gidiyor.

22' Pedro (Chelsea) kendisine güzel bir pozisyon hazırlıyor ve yakın mesafeden çektiği şutla şansını deniyor, ancak top üst direkten dönüyor.

21' Yerden gönderilen güzel pası Pedro (Chelsea) kontrol ediyor. Ancak, dikkatli rakip defans oyuncuları topu uzaklaştırıyor.

20' Olivier Giroud (Chelsea) elinden geleni yaparak ceza sahası içine gönderilen topu kontrol etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

19' Joel Matip (Liverpool) uzun bir pas atıyor, ancak bu pas takım arkadaşlarına ulaşacak kadar güçlü olmadığından rakip defans oyuncuları topu kontrol ediyor.

17' Olivier Giroud (Chelsea) topla buluşuyor ve ceza sahası çizgisinden şutunu çekiyor, ancak bu sert vuruş sonucunda top farklı bir şekilde sağdan dışarı gidiyor.

16' Kepa Arrizabalaga zamanında bir reaksiyonla Mohamed Salah (Liverpool) tarafından çekilen şutu çıkartıyor. Oyuncu kendisine gönderilen topu kontrol ettikten sonra sol alt köşeye vuruşunu yapıyor, ancak kaleciyi geçemiyor.

15' James Milner (Liverpool) ceza sahasındaki takım arkadaşlarından birisine kafa vuruşu için pozisyon hazırlamak istedi, ancak başarısız oldu. Oyuncu kötü bir vuruş yaptı ve orta hedefini bulmadı.

13'



James Milner (Liverpool) köşe vuruşundan topu ceza alanı içine gönderiyor, ancak defans oyuncularından birisi erken davranarak bu topu kafayla çıkartıyor.

13' Jordan Henderson (Liverpool) tarafından ceza sahasına havadan yapılan orta başarısız oluyor ve rakip defans topa sahip oluyor. Yardımcı hakemin kararı doğru ve Liverpool köşe vuruşu kullanacak.

11' Pedro (Chelsea) ceza sahası çizgisindeki boşluğa doğru ilerliyor ve falsolu bir şut gönderiyor, ancak top soldan dışarı gidiyor.

9' Fabinho (Liverpool) pası kontrol ediyor ve orta mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı vuruşla şansını deniyor, ancak buna hazırlıklı olan Kepa Arrizabalaga kolay bir kurtarış yapıyor.

9' Mohamed Salah (Liverpool) ceza sahasına havadan bir orta yapıyor. Ancak rakip defans oyuncuları bu ortayı zorlanmadan uzaklaştırıyor.

6' Mohamed Salah (Liverpool) köşe vuruşunu kullanıyor ve ceza sahasına orta yapıyor, ancak buna hazırlıklı olan rakip defans topu kolayca uzaklaştırıyor.

4' Sadio Mane (Liverpool) yapılan ortada topla buluşuyor ve kaleye doğru vuruşunu yapıyor, ancak defans oyuncularından birisi topu uzaklaştırıyor. Top dışarıda. Liverpool köşe vuruşu kazanıyor.

4' Virgil van Dijk (Liverpool) topa eliyle dokunuyor.

2' Christian Pulisic (Chelsea) kendisine gönderilen güzel pası kontrol ederek önemli bir pozisyona girmek üzereydi. Ancak rakip defans oyuncuları tam zamanında araya girerek pozisyonun oluşmasını engelledi.

1' Olivier Giroud (Chelsea) rakibi ile giriştiği top kapma mücadelesinde faul yapıyor.

1' Artık her şey hazır ve günün maçı başlıyor.

Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Liverpool başlama vuruşunu yapacak olan taraf

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Beşiktaş Park

SAAT: 22.00

HAKEM: Stephanie Frappart

YAYIN: Bein Sports Haber

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

Tarihte ilk kez bir kadın hakemin düdük çaldığı karşılaşmada Liverpool’un Premier League’in ilk haftasında konuğu Norwich’i 5-1 yendiği maçta sakatlanan Alisson forma giyemiyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır.

UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5’er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa’da maçlarını kaybetti.