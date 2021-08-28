Dünya futbolunun en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam edecek. Bu haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak ise Liverpool ile Chelsea müsabakası karşımıza çıkıyor. Sporseverlerin merakla beklediği bu maçla ilgili internette Liverpool - Chelsea maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki araştırılıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Liverpool'da, Anfield Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı canlı olarak izlemek için Liverpool - Chelsea maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu dev mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. S Sport kanalını canlı olarak izlemek için Liverpool - Chelsea maçı canlı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport şifreli bir oluşum olduğundan dolayı kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra maçı izleyebilirsiniz.

Ayrıca S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.