İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetiyor.

Tarihi maçın 14. dakikasında sahaya taraftar girdi ve koşarak kalenin içine girdi. Güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı hızla dışarı çıkarırken mücadele, 1 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Yayıncı kuruluş kurallar gereği sahaya giren taraftarı ekrana yansıtmadı.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Liverpool Chelsea maçında sahaya giren taraftar YouTuber çıktı! Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir?Liverpool Chelsea maçında sahaya giren taraftar YouTuber çıktı! Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir?

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

HABERE YORUM KAT