Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Tarihi maçın 14. dakikasında sahaya taraftar girdi ve koşarak kalenin içine girdi. Güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı hızla dışarı çıkarırken mücadele, 1 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Yayıncı kuruluş kurallar gereği sahaya giren taraftarı ekrana yansıtmadı. Liverpool Chelsea maçında sahaya giren taraftar YouTuber çıktı! Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir?



