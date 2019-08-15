Liverpool - Chelsea maçının ardından

Virgil Van Dijk: Adrian'ın kurtarışı ile kupayı kazandığımız için sevinçliyiz

"İstanbul, Liverpool için harika bir şehir"

"Maç maç düşünüyoruz"

Christıan Pulisic: Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim

N'golo Kante: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

44'üncü UEFA Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Liverpool'un Hollandalı oyuncusu Virgil Van Dijk, "Hem bizim hem de Chelsea için çok zor bir maçtı. Penaltılar sonucunda her iki takımda eşit şansa sahipti. Adrian'ın kurtarışı ile kupayı kazandığımız için sevinçliyiz" dedi.

İstanbul'un Liverpool tarihinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Van Dijk, "Buradaki yaratılan atmosferi daha önceden biliyorduk. İstanbul, Liverpool için harika bir şehir ve umarım bu şekilde devam eder" ifadelerine yer verdi.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ"

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye'de olması üzerine ise Hollandalı defans oyuncusu, "Biz maç maç düşünüyoruz. Önümüzde bir Southampton maçı var, şu anda ona odaklandık. Gelecekte neler olur, göreceğiz" açıklamasında bulundu.

CHRISTIAN PULISIC: ŞANSSIZ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Christian Pulisic, "Çok zor bir mağlubiyet oldu. 120 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık, savaştık. Sonuçta penaltılarla kaybettik, şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. İstanbul'daki atmosfer çok iyiydi ama buraya gelen taraftarlarımızı üzdük, bunun için hayal kırıklığı yaşıyoruz" diye konuştu.

N'GOLO KANTE: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Chelsea'nın Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ise "Maçı kazanmak için şanslar yakaladık, çok fazla pozisyonumuz vardı. Günün sonunda penaltı atışlarıyla kaybettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- N'Golo Kante'nin açıklamaları

- Virgil Van Dijk'ın açıklamaları

- Christian Pulisic'in açıklamaları

DHA