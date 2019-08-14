Liverpool - Chelsea maçının ilk 11'leri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea Avrupa'nın en büyüğü olmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Dev maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

LİVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic

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İLK KEZ KADIN HAKEM

UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem ilk kez düdük çalacak. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

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MÜCADELEYİ 500 MİLYON İNSAN İZLEYECEK

Son dönemde sporun birçok alanında başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, futbolda dördüncü kez bir final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki karşılaşmada tüm dünyanın gözü de Vodafone Park Stadı'nda olacak. Alınan bilgiye göre mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek. Tribündeki 40 bin kişi, ekranları başında ise yaklaşık yarım milyar insanın, Süper Kupa finalinin heyecanının yaşaması bekleniyor.