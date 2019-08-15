Liverpool Chelsea özet | Liverpool Chelsea maç özeti izle

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...

Liverpool Chelsea özet

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatmalar

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılar

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Liverpool Chelsea maç özeti izle

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...

İstanbul yine tarihi bir finale sahne oldu! Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu!

Vodafone Park'ta oynanan maçta Chelsea, 36. dakikada Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool ikinci yarının hemen başında Mane ile cevap verdi.

90 dakika sonucunda başka gol olmayınca uzatmalara gidildi. Liverpool, 95. dakikada yine Mane ile 2-1 öne geçerken 101. dakikada Chelsea penaltı kazandı. Topun başına geçen Jorginho hata yapmayınca skor 2-2'ye geldi.

İkinci uzatma devresinde gol olmayınca mücadelenin 120 dakikası 2-2'lik eşitlikle geçildi.

Penaltı atışlarında Liverpool, Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah'la 5'te 5 yaparken Chelsea'de Jorginho, Barkley, Mount, Emerson penaltılarını goçe çevirdi. Son penaltıda topun başına geçen Abraham'a Liverpool kalecisi Adrian izin vermeyince Liverpool, rakibini 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı!

PENALTILAR

LIVERPOOL: 5 - Firmino attı | Fabinho attı | Origi attı | Alexander-Arnold attı | Salah attı

CHELSEA: 4 - Jorginho attı | Barkley attı | Mount attı | Emerson attı | Abraham kaçırdı

LIVERPOOL: 2 - CHELSEA: 2 (48' ve 95' Mane | 36' Giroud, 101' Jorginho -pen.-)

(Uzatma devreleri sonucu)

SAAT: 22:00

HAKEM: Stephanie Frappart

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS Haber

MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

16. dakikada Salah, Oxlade-Chamberlain'in pasıyla ceza alanına hareketlendi. Mısırlı futbolcunun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu, Kepa çeldi.

22. dakikada Chelsea, gole çok yaklaştı. Giroud ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Chelsea golü buldu. Giroud, Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Fransız forvet, kale sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Chelsea' nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 48. dakikada Chelsea savunmasının hatasında skoru 1-1'e getirdi. 48. dakikada ceza sahasına atılan topa hareketlenen Firmino, topa Chelseali oyunculardan önce dokundu ve topu Mane'ye aktardı. Mane topu boş kaleye yolladı.

Liverpool 50. dakikada Fabinho ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabinho tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

65. dakikada Christian Pulisic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.

67. dakikada Liverpool tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahası içi sol çaprazından Sadio Mane tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

73. dakikada Chelsea öne geçme fırsatını değerlendiremedi: Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Christian Pulisic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

82. dakikada Chelsea takımı gole yaklaştı: Ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engellendi. Şutu çeken isim Pedro'ydu.

83. dakikada Chelsea bir kez daha öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sol kanatta topla buluşan Mason Mount, düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırsa da gol öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalkmıştı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Liverpool, ilk uzatma devresinde 2-1 öne geçti. 95. dakikada Mane, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

101. dakika oynanırken Chelsea penaltı kazandı. Jorginho hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Uzatma devrelerinde de başka gol olmayınca 120 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

LIVERPOOL’LU TARAFTARLARIN TAKSİM’DE KUPA COŞKUSU

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazanan Liverpool’lu taraftarlar, Taksim Meydanında eğlenerek kupayı almanın keyfini çıkardı. Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanan maçı penaltılarla kazanan Liverpool taraftarları Taksim Meydanında kupa coşkusunu meşale yakarak, halay çekerek doyasıya yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.

Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

BAKAN KASAPOĞ LU DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti.

KARŞILAŞMAYI KADIN HAKEM YÖNETTİ

İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

MUHAMMED SALAH'A BÜYÜK SEVGİ

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.

Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.

DÜNYA, İSTANBUL'DAKİ MAÇI İZLEDİ

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

MERKEZ, TAKSİM MEYDANI VE BEŞİKTAŞ OLDU

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu.

Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı'nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

LIVERPOOLU TARAFTARLAR MAÇ A DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu.

Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

TÜRK FUTBOLSEVERLER DE TRİBÜNDE

UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.

İki takım Liverpool Chelsea karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Liverpool Chelsea özet diye arama yapmakta. İşte Liverpool Chelsea maç özeti videosu...